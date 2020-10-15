İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan yeni dizi Sadakatsiz 2. bölüm yayınlandı. Dün gece izleyiciyle buluşan Sadakatsiz 2. bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 14 Ekim Çarşamba yayınlanan 2. Bölümde, Volkan ve tüm arkadaşları tarafından ihanete uğrayan Asya, onlarla yüzleşmeye karar veriyor!

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir. Volkan'ın Asya'dan boşanmasını isteyen Derin ise giderek daha tehlikeli olmaya başlayacaktır. İki kadın arasında kalan Volkan nasıl bir hamle yapacak? Asya, Volkan'a ihaneti itiraf ettirebilecek mi?

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.