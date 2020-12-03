Sosyal medyanın gündeminde Sadakatsiz dizisi var. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümünden itibaren takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmamasına rağmen yeni bölümü yayınlanmayınca takipçileri Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? diye sormaya başladı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Kanal D, resmi Twitter hesabından "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." notuyla paylaşım yaptı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yönetmeninin korona virüs testinin pozitif çıktığı konuşuluyor.