Kanal D'nin yeni dizilerinden Sadakatsiz ilk günden dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Eren Vurdem'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yer alacak. İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları...
SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisi Tekirdağ'da çekilmektedir.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yapımının konusu şöyle:
Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
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