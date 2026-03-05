Canlı
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Sade Kek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sade Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sade Kek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sade Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Çay saatlerinin, ani gelen misafirlerin ve evde tatlı krizlerinin en kurtarıcı lezzetlerinden biri olan sade kek, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen doğru teknikle yapıldığında yumuşacık dokusu ve kabarık yapısıyla damaklarda iz bırakır. Klasik tariflerin başında gelen bu kek türü, hem tek başına hem de farklı sos ve kremalarla zenginleştirilerek servis edilebilir. İşte Sade Kek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sade Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun en detaylı ve kapsamlı anlatımı.

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:10
        Sade Kek Tarifi

        Sade kek, temel olarak yumurta, şeker, un ve yağ ile hazırlanan, kabartma tozu sayesinde hacim kazanan klasik bir hamur işidir. Başarılı bir sade kek için en önemli unsurlar; malzemelerin oda sıcaklığında olması, yumurta-şeker karışımının doğru çırpılması ve pişirme sürecinin kontrollü yapılmasıdır.

        Sade Kek İçin Gerekli Malzemeler

        3 adet büyük boy yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 2,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin (isteğe bağlı) Bir tutam tuz

        Kek Hamuru Nasıl Hazırlanır?

        Kekin kabarık olması için ilk adım yumurta ve şekeri doğru çırpmaktır. Yumurtalar ve toz şeker geniş bir karıştırma kabına alınır. Mikser yardımıyla en az 4-5 dakika çırpılır. Karışım açık sarı renge dönmeli ve hacmi belirgin şekilde artmalıdır. Bu aşama kekin süngerimsi yapısını doğrudan etkiler.

        Ardından süt ve sıvı yağ eklenir. Kısa süre daha çırpılır. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tuz karıştırılır. Kuru malzemeler eleyerek sıvı karışıma eklenir. Bu adım topaklanmayı önler ve daha homojen bir hamur elde edilmesini sağlar.

        Spatula ya da düşük devirde mikser ile karışım alttan üste doğru nazikçe karıştırılır. Fazla çırpmak, kekin kabarma performansını düşürebilir.

        Kek Kalıbının Hazırlanması

        Kek kalıbı tereyağı ile yağlanır ve hafifçe unlanır. Alternatif olarak yağlı kağıt kullanılabilir. Hazırlanan kek hamuru kalıba dökülür ve hafifçe tezgaha vurularak içindeki hava kabarcıklarının çıkması sağlanır.

        Pişirme Süreci

        Kek önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirilir. İlk 25 dakika fırın kapağı kesinlikle açılmamalıdır. Aksi halde kek sönme riski taşır.

        Pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapılır. Kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır. Üzeri fazla kızarmaya başlarsa üzerine yağlı kağıt kapatılabilir.

        Fırından çıkan kek kalıpta 10-15 dakika dinlendirilir. Ardından dikkatlice çıkarılarak tamamen soğumaya bırakılır.

        Sade Kekin Püf Noktaları

        Yumurta ve şeker mutlaka uzun süre çırpılmalıdır. Malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Un mutlaka elenmelidir. Fırın kapağı erken açılmamalıdır. Kek kalıbı doğru şekilde yağlanmalıdır.

        Kekin Kabarık Olması İçin Öneriler

        Kabartma tozu taze olmalıdır. Hamur hazırlandıktan sonra bekletilmeden fırına verilmelidir. Fanlı program yerine alt-üst ayar tercih edilmelidir.

        Alternatif Lezzet Önerileri

        Hamurun yarısına kakao eklenerek iki renkli kek yapılabilir. Limon kabuğu rendesi eklenerek aromatik bir tat elde edilebilir. Damla çikolata veya ceviz ilavesiyle zenginleştirilebilir. Üzerine pudra şekeri serpilerek sade ama şık bir sunum hazırlanabilir.

        Saklama Koşulları

        Sade kek oda sıcaklığında hava almayan bir kapta 2-3 gün tazeliğini korur. Daha uzun süre saklamak için dilimlenerek dondurucuda muhafaza edilebilir.

        Sade kek, temel bir tarif olmasına rağmen ustalık gerektiren bir hamur işidir. Doğru teknik uygulandığında içi yumuşacık, dışı hafif kızarmış ve kabarık bir sonuç elde edilir. Hem pratik hem de ekonomik bir tatlı alternatifi sunan sade kek, her mutfakta mutlaka bilinmesi gereken klasik tarifler arasında yer almaktadır.

