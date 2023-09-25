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        Haberler Yaşam Sadece işin değil iş arkadaşlarının da önemli olduğunu kanıtlayan trajikomik fotoğraflar

        Sadece işin değil iş arkadaşlarının da önemli olduğunu kanıtlayan trajikomik fotoğraflar

        Yetişkin hayatın bir parçası olarak en fazla vakti iş arkadaşlarımızla geçiririz. Ancak bu kimi zaman olumsuz hatta sinir bozucu durumların meydana gelmesine neden olabilir. Özellikle sizden daha farklı düşünce yapısına sahip iş arkadaşlarınız varsa işlerin tuhaflaşması kaçınılmazdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:28
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        1

        “İş arkadaşımın 'sevgili' kupası.”

        2

        "İş arkadaşlarım soğutucuların nasıl çalıştığını bilmiyor."

        3

        "İş arkadaşımın bantımı kullanma şekli."

        4

        "Yazıcımız Cuma gününden beri çalışmıyor. 'Bazı nedenlerden dolayı' kağıda erişemiyor.”

        5

        "Bir iş arkadaşım yanlışlıkla köpekleri sevdiğini söyledi ve bu olay başına geldi."

        6

        "Pasif-agresif iş arkadaşım tuvalete giderken hafif açık bir çekmeceyi kapattığımı gördü... Mutfağı böyle buldum."

        7

        “İş arkadaşlarım demlik başına ne kadar kahve gerektiğini düşünüyor?”

        8

        “Bugün başka bir ofise gidiyorum. Bu koşullar altında çalışabileceğimden emin değilim.”

        9

        “Bugün tatilde olan iş arkadaşımın ofisini bazı telefon görüşmeleri yapmak için kullanmak zorunda kaldım.”

        10

        “İş arkadaşım lolipopunu telefonunun üzerine koyuyor.”

        11

        “İş arkadaşlarımın pastayı kesme şekli.”

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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