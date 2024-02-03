Sadece izlenmekle kalmıyor: Milyonlarını insanlara dağıtan YouTuber'ın yaptıkları

GUINNESS DÜNYA REKORUNU BİLE KIRDI!

Ocak 2022'de Forbes, onu YouTube'un en çok kazanan içerik oluşturucusu olarak taçlandırdı ve 2021 yılındaki kazancının 54 milyon dolar olduğunu tahmin etti.

2022'de MrBeast kanalında yaklaşık 113 milyon abonesi olan Jimmy, Guinness Dünya Rekorları kitabında PewDiePie adlı YouTuber’ın neredeyse 10 yıldır elinde tuttuğu ''YouTube'da tek bir erkek için en fazla abone'' rekorunu geçti.