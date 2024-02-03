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        Haberler Yaşam Sadece izlenmekle kalmıyor: Milyonlarını insanlara dağıtan YouTuber'ın yaptıkları

        Sadece izlenmekle kalmıyor: Milyonlarını insanlara dağıtan YouTuber'ın yaptıkları

        25 yaşındaki YouTube fenomeni Jimmy Donaldson sıradan bir içerik üreticisi değil, platformda en çok izlenen ve en çok kazanan insanlardan birisidir. İşte sizin için, YouTube'da bin kişinin göz ameliyatı masraflarını karşılayarak körlüklerini iyileştiren Jimmy'nin yükselişi ve yaptıkları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:46
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        Sosyal medya gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve bazı fenomenler sadece popülerlikleriyle değil, aynı zamanda topluma katkılarıyla da dikkat çekiyor. YouTube üzerinde Şubat 2024 itibarıyle 230 milyon abonesi olan Jimmy adlı fenomen, 1 milyardan fazla görüntülenme ve 40 milyon beğeniyle birçok kişiye yardım ediyor. İşte, Jimmy'ye dair detaylar!

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        İLK VİDEOSUNU 13 YAŞINDAYKEN YÜKLEDİ

        Jimmy, 2012 yılında henüz 13 yaşındayken YouTube’a başladı ve "MrBeast6000" lakabını benimsedi. İlk videoları, Minecraft ve Call of Duty: Black Ops II gibi oyunlar hakkındaydı. Bunun yanı sıra, YouTuberların zenginliğini tahmin etmeye ve YouTube dramalarına kadar uzanan karışık içerikleri vardı. O zamanlarda videolarında kendisini belirgin bir şekilde göstermiyordu.

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        Video tanıtımlarında dalga geçen Jimmy, "YouTube'daki en kötü tanıtımlar" serisiyle ses getirdi. 2016 yılının ortasında yaklaşık 30 bin aboneye ulaşan Jimmy, üniversiteden ayrılarak YouTuber olarak kariyerine başladı. Arkadaşlarıyla YouTube'un öneri algoritmasını araştırdı ve viral hale gelecek videolar oluşturmayı öğrendi. Bu dönem Jimmy’nin 5 yılını aldı.

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        YÜKSELİŞİ NASIL OLDU?

        2017'de kendisini bütün gün boyunca 100 bine kadar sayarken videoya çekti. Bu işlem, 40 saat sürdü ve 24 saatin altında kalması için bazı kısımları hızlandırdı ve bu videoyla ünlendi. 100 adet megafonla camı kırmaya çalışmak, 24 saatlik su altı mücadelesi gibi birçok ilgi uyandıran video çekti. 2018 yılında, bu videolardan kazandıklarıyla 1 milyon dolar bağışladı ve bu durum ona "YouTube'un en büyük hayırseveri" unvanını kazandırdı.

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        Nisan 2020'de ise, 32 influencer (interneti etkileyen fenomenler)ın yer aldığı bir taş, kağıt, makas yarışmasını oluşturdu ve kazanana 250 bin dolar vereceğini açıkladı. Bu yarışma, 662 bin eşzamanlı izleyiciyle o dönemde YouTube'un en çok izlenen canlı etkinliği oldu.

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        GUINNESS DÜNYA REKORUNU BİLE KIRDI!

        Ocak 2022'de Forbes, onu YouTube'un en çok kazanan içerik oluşturucusu olarak taçlandırdı ve 2021 yılındaki kazancının 54 milyon dolar olduğunu tahmin etti.

        2022'de MrBeast kanalında yaklaşık 113 milyon abonesi olan Jimmy, Guinness Dünya Rekorları kitabında PewDiePie adlı YouTuber’ın neredeyse 10 yıldır elinde tuttuğu ''YouTube'da tek bir erkek için en fazla abone'' rekorunu geçti.

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        YOUTUBEDAN NE KADAR KAZANDI?

        YouTube kanalı MrBeast'in net değerinin 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yalnızca YouTube reklamlarından ayda en az 3 milyon dolar kazanan Jimmy’nin, videolarındaki marka anlaşmaları bu kazancın içinde değildir. Onlar da eklenince kazancı daha da çoğalıyor.

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        YARDIM KANALI AÇTI

        17 Eylül 2020'de Beast Philanthropy adlı YouTube kanalı oluşturdu ve reklam gelirlerinin, marka anlaşmalarının ve ürün satışlarının tamamının hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi. Bu bağışlar arasında Afrika’daki çocuklara 20 bin ayakkabı bağışlanması, Afrika'da temiz suya sınırlı erişimi olan köyler için 100 kuyu inşa edilmesi ve çeşitli okullara 300 bin dolar değerinde teknolojik alet hediye etmek yer alıyor.

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        YAPTIĞI DİĞER ETKİNLİKLER

        2019'da Jimmy ve eski NASA mühendisi Mark Rober, YouTube bağış toplama yarışması olan #TeamTrees için güçlerini birleştirdi. Amaç: 1 Ocak 2020'ye kadar 20 milyon dolar toplamak ve Aralık 2022'ye kadar ağaç dikmekti. Bağışlanan her dolar, dikilen bir ağaca eşitti ve proje, 19 Aralık'ta hedefine ulaştı. Jack Dorsey ve Elon Musk gibi isimlerden de bağışlar alan projeyle, 8 Aralık 2023'e kadar 24 milyonun üzerinde ağaç dikildi.

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        Ayrıca Jimmy, okyanus koruma ve temizleme için 1 Ocak 2022'ye kadar 30 milyon dolar toplamayı hedefleyen #TeamSeas'i başlattı. Fonlar, okyanuslardan 30 milyonluk plastiğin temizlenmesini sağladı. Bunun yanı sıra çikolata üreten Jimmy, Michelin yıldızlı şef Gordon Ramsay tarafından değerlendirildi. İş birliği yaptığı markanın ilk aylarında 10 milyon dolar kazandığı biliniyor.

        Kaynak: Guinness World Records, Bright Side, YouTube

        Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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