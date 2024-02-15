Sadece yarım saatte hazır yapımı kolay yumurtalı makarna salatası tarifi
Makarna genellikle akşam yemeği olarak tüketilse de salata haline geldiğinde meze olarak tercih edilebiliyor. İşte, sizin için her zamanki klasik tariflerin dışında bir lezzet sunan yumurtalı makarna salatası tarifi!
Makarna, içerisine giren soslarla çeşitlendirildiğinde insanlara neredeyse sonsuz alternatif sunabilecek bir yiyecektir. Çok tercih edilen bu yemeğin aynı zamanda salata versiyonları da vardır ve kolay bir alternatif yapılmak istendiğinde hemen hazırlanabilir. İşte, yapımı basit yumurtalı makarna salatasının yapılışı...
YUMURTALI MAKARNA SALATASI
Malzemeler:
1 paket dirsek makarna (istediğiniz başka bir çeşidi de tercih edebilirsiniz)
1 bardak mayonez
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı hardal
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
8 adet kornişon veya salatalık turşusu
4 büyük haşlanmış yumurta
3 bağ yeşil soğan
200 gram kaşar veya cheddar peyniri
2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI:
Büyük bir tencerede tuzlu suyu yüksek ateşte kaynatın. Kaynayınca makarnayı ekleyin.
Makarna tamamen pişene kadar makarnayı 6-8 dakika haşlayın. Makarna haşlandıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.
Makarna bir kenarda soğurken sosunu hazırlayın. Bu aşamada turşularınızı çok küçük küpler şeklinde kesin.
Büyük bir kap alın; mayonez, yoğurt, bal, hardal, tuz, karabiber ve turşuları birleştirin.
Birleştirdiğiniz sosun üzerine soğumuş olan makarnanızı ekleyin ve karıştırın.
Haşlamış olduğunuz yumurtaları da küp küp çok küçük şekilde doğrayın.
Yeşil soğanınızı minik minik kestikten sonra aynı şekilde dereotu ve maydanozu da doğrayın.
Bu aşamada peynirinizi ister rendeleyerek ister küp olarak kesebilirsiniz.