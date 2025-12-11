Habertürk
        Sadettin Saran, anaokulu açılış törenine katıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, İstanbul'da anaokulu açılış törenine katıldı

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da anaokulu açılış törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:39
        Saran, anaokulu açılış törenine katıldı
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen bir anaokulunun açılış törenine katıldı.

        Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende okulu gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Saran, bir ülke için gençlerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Okulu çok beğendiğini dile getiren Saran, şunları kaydetti:

        "Gezdik, gerçekten çok güzel bir okul. Yer, mekan fark etmiyor. Çocuklar neredeyse biz oradayız. Sekiz okul, 27 spor salonu yaptırmış biri olarak bugün burada olmaktan dolayı mutluyum. Mehti Bey kardeşimi de kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Pırıl pırıl, ülkemize ileride faydalı olacak çocuklar. Zaten onun dışında her şey boş. Önemli olan gençler. Önemli olan ülkeye faydalı olmak. Çorbada tuzumuz oluyorsa, bir çocuğa dokunabiliyorsak ne mutlu bize, önemli olan ülkemiz. Önemli olan vatanımız. Bu gençler sayesinde çok daha iyi olacak inşallah. O yüzden yapılacak en iyi yatırım çocuklara, gençlere yapılan yatırımdır. Onu da hep beraber yapıyoruz."

