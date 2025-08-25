Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran, başkan adaylığı için 500 imzayı teslim etti - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, başkan adaylığı için 500 imzayı teslim etti

        Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini açıkladı. Saran yaptığı yazılı açıklamada, "Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:32
        Saran adaylık için 500 imzayı teslim etti!
        İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu.

        Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Fenerbahçe'mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.

        'Söz Fenerbahçe' anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

