Sadettin Saran: Samsunspor'u rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum

Caddebostan Kültür Merkezi'nde 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri organizasyonuna, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolculardan Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Yiğit Efe Demir, basketbol takımı oyuncusu Tarık Biberovic ile davetliler katıldı.

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Sadettin Saran, bütün derneklerin Fenerbahçe için önemli olduğunu ve bazı derneklerin çok aktif çalıştığını dile getirdi.

ÜNİFEB'in Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan yapı taşlarından olduğunu belirten Saran, "Üniversitelilere ve gençlere Fenerbahçe’yi sevdiren önemli bir dernek. Fenerbahçe için çok önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım." açıklamasını yaptı.

Ligde Samsunspor ile yapacakları maça değinen Saran, şöyle konuştu:

"Hafta sonu önemli bir maçımız var. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsunspor'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarımız olmadan yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız."

Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da hastalığını atlattığını, bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldığını sözlerine ekledi.