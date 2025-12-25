Habertürk
        Sadettin Saran, stat önünde bekleyen taraftarları selamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, stat önünde bekleyen taraftarları selamladı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisine destek için toplanan taraftarları selamladı.

        Giriş: 25.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:48
        Serbest kalan Saran taraftarları selamladı
        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

        Serbest kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Saran, burada kendisine kendisine destek için toplanan sarı-lacivertli taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

        Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'ı adliyede de yalnız bırakmamıştı.

