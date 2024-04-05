Sadri Alışık 99 yaşında

"BABALAR DUA GİBİDİR"

Babasına olan özlemini kelimelere döken Kerem Alışık, yıllar önce babasıyla aynı karede yer aldığı bu fotoğrafa "Babacığım 'Bana ne iyi gelir?' diye uzun uzun düşündüm. Senden başkası aklıma gelmedi. Uçurum gibi büyüyor içimde hasretin, avuçlarıma kar yağıyor... Yaz geçiyor, kış geçiyor... Avuçlarımda mahsur kalıyorum. 'İyi bir el güzel bir hayattır' diyorlar. Hissediyorum ki o el hâlâ benim sol omzumda... Ve bir kere daha anlıyorum; babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" ifadelerini not düştü.