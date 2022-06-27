Safa İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Safa isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SAFA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Safa ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Safa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Safa isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SAFA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Safa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. Eğlence, neşe, zevk. Saflık, berraklık.

SAFA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Safa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Bakara Suresi 158. ayet) geçmektedir ve Safa ismini koymak caizdir.

SAFA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Safa ismini kullanan 6.546 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Safa ismini kullanan 1.325 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Safa ismini kullanan 494 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Safa ismini kullanan 189 kişi bulunmaktadır.

SAFA ADININ ÖZELLİKLERİ

Safa adını taşıyan insanlar için temizlik, düzen ve tertip önemlidir. Kendi yaşamlarında da planlı ve programlı olurlar. Sorumluluklarını çok iyi bilirler ve çevresinde bu yönü takdir edilir. İlişkilerinde kendisi gibi düzenli ve planlı insanları seçmeye özen gösterirler. Saygısızlığı ve merhametsizliği kabul etmezler. İş hayatlarında çok çabuk yükselirler ve azimlidirler. Çalışkanlıkları sayesinde maddi açıdan sıkıntı çekmezler.