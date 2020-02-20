Yılmaz Erdoğan'ın yeni öğrencileri arasında yer alan Safa Sarı, bir yıl içinde ikinci kez beyazperdede görünecek.

Safa Sarı, senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı BKM yapımı 'Bayi Toplantısı'nda 'Kötü adam'ı canlandırdı.



Safa Sarı'nın rol arkadaşları İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin.

Safa Sarı, Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

Safa, 'Bayi Toplantısı', 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndan sonra rol aldığın ikinci film. Tam bir yıl içinde iki film. Neler hissediyorsun?

Çok mutluyum. Vallahi garip bir duygu. 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi güzel bir başlangıç oldu. Şimdi devam ediyoruz.

'Bayi Toplantısı' filminden sana teklif geldiğinde ne hissettin? Ben bu filmde neden olmalıyım dedin? Filmde seni ne etkiledi?

Beni İbrahim Ağabey aradı 'Safa böyle bir filmimiz var. Ben sana senaryoyu atıyorum bak' dedi. Ben de okudum ve çok hoşuma gitti. Hatta senaryoyu ilk okuduğumda 'Adem' karakterini Doğu'nun (Demirkol) oynadığını direkt anladım.

Senin film senaryosu yazma üzerine planların var mı?

Tabii ki. Bizim ekipte zaten hepimizin öyle bir hayali var. Ama daha bunun için şu an erken. Bakalım ne zaman olacak.

İbrahim Büyükak ile çalışırken neler hissettin?

Çok eğlendik. Acayip bir ekipti ve her şey çok güzeldi. Bir film de bizim kamera arkasından çıkar.

Sette sana davranışları nasıldı? Hani okula yeni gelen çocuğa farklı muamele gösterilir...

Çok güzeldi. Bir de komedi filmi olunca çok güldük ve çok eğlendik. Tabii ki ekstra bana iyi davranmadılar, hepimiz iyiydik. Bu arada okula en son gelen çocuk ben değildim. Ekibe en son Onur Buldu dahil oldu. Onur Ağabey'e de iyi davrandık, okula yeni gelen çocuk olduğu için. Şaka yapıyorum tabii. Hiç öyle 'sen yeni geldin' gibi bir durum olmadı.

Kariyerin adına en büyük hayalin nedir?

Tabii ki kendi filmimi yapmak. Çok büyük hayaller kurmuyorum çünkü olmadığında hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. En büyük hayalim aslında sevdiğim işi yapmak. Onu da zaten yapıyorum yani hayalimi yaşıyorum.