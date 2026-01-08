Habertürk
Habertürk
        Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün anjiyo olduğunu duyurdu - Magazin haberleri

        Safiye Soyman, Faik Öztürk’ün anjiyo olduğunu duyurdu

        Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu Faik Öztürk'ün anjiyo olduğunu duyurdu. Soyman, çıkan haberlerin ardından Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

        Giriş: 08.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:04
        Faik Öztürk anjiyo oldu
        Safiye Soyman, uzun zamandır birlikte olduğu Faik Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sosyal medyada ve bazı platformlarda yer alan iddiaların ardından açıklama yapan Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Safiye Soyman açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun."

        'Casperlar' iddianamesi; Bahçelievler'de öldürülen 16 yaşındaki Hüseyin'i, 'online oyun' sitesinden buldukları çocuğa öldürttüler

        'Casperlar' suç örgütüne yönelik, 145'i tutuklu, 223 sanık hakkında, 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Casperlar' suç örgütü yöneticilerinin, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğunu öne sürdükleri 16 yaşındaki çocuğu, yine yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişiye öldürttüğü tespit edildi. (DHA)

