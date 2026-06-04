Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sağanak tarım arazilerini vurdu, yol sel sularıyla kapandı

        Sağanak tarım arazilerini vurdu, yol sel sularıyla kapandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağışının ardından sel sularının ulaşıma kapattığı yol, belediye ekipleri tarafından açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 20:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak tarım arazilerini vurdu

        Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü ve Karamahmut bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Sel sularının taşmasıyla Sanayi Sitesi Kavşağı da ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yolda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Selin etkili olduğu bölge ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, silahlı saldırıda öldürüldü

        İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni Can Polat saldırıda hayatını kaybetti. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret