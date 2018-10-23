Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilkent Şehir Hastanemiz model olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunarak, "Uluslararası tanıtımlarımız açısından Bilkent Şehir Hastanemiz model olacak" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımına 2015 yılında başlanan ve gelecek ay sonundan itibaren aşamalı olarak hizmete girecek hastanenin inşaat alanını ziyaret eden Koca, detaylı incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Bilkent Şehir Hastanesinin Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından gelecek hastalar için de önemli bir merkez olmasını istediklerini vurgulayan Koca, hastaneye ulaşım için yeni köprülü kavşak ve yolların inşa edildiğini, toplu taşıma konusunda düzenlemeler yapıldığını belirterek, "180 dönüm arazide vatandaşlarımızın bir yerden diğer yere geçişini çok iyi planlamamız ve hızlı bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Bunun için tüm hazırlığımızı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık turizminin Türkiye'nin stratejik önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti: "Hizmet kalitesi, hastanın konforu ve fiziki şartlar için iyi bir planlama yapıldı. Hastanemizin öne çıkacak özellikli hizmetlerinin çok iyi tanıtılması gerekiyor. Uluslararası tanıtımlarımız açısından Bilkent Şehir Hastanemiz model olacak."
Bakan Koca, şehir hastanelerinin üniversitelerle iş birliği içinde eğitim-araştırma için önemli imkanlar sağlayacağını da kaydetti.
HASTANE PROJESİ
Bilkent Şehir Hastanesi Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'dan sonra hizmete giren 7'nci şehir hastanesi olacak.
Toplam 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olan hastanede günlük 40 bin hasta tedavi görecek ve 6 bini tıbbi personel olmak üzere toplamda 11 bin çalışan hizmet verecek.
Hastanede 131 ameliyathane, 706 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı diyaliz merkezi yer alacak.
Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıracak hastanede tüm hizmetler dijital ortamda yürütülecek. Kampüste ambulans helikopterler için de 2 ayrı heliport bulunacak.
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