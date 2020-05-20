RÖPORTAJ - "Bir Zümrüdüanka gibi yenilenme yaşadım"

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin."