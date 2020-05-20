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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "MFÖ" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un koronavirüs tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaştı

Fahrettin Koca
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin."

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