Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz. Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz" dedi.

"DÜZENLEME ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İÇİN DE GEÇERLİ"

Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günlerin yaşandığını belirten Bakan Kaya, "Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesi sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme" ifadesini kullandı.

"GENEL ŞİDDETE YÖNELİK BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Bakan Koca, sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

"ÇALIŞAN MEMNUN EDİLMEDEN HASTA MEMNUNİYETİ SAĞLANMAZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin, sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz" diye konuştu.

"BİR ÜNİVERSİTEYLE SÜRDÜREBİLİRLİK ÇOK MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Şehir hastaneleri konusuna değinen Bakan Koca, "Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız. Ne Sağlık ne Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu-özel işbirliği anlamında hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atmamıştır. Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacağını bildirdi.

"HERKESİN KATILABİLDİĞİ BİR İHALE DÖNEMİ SÖZ KONUSU OLACAK"

"Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapabiliriz. Üniversitelerle iş birliği protokolü, bunu yapmamızı kolaylaştıran bir unsur" diye konuşan Koca, şunları kaydetti: "Yozgat Şehir Hastanesi açılalı iki yıla yakın oldu. Üç yıl sonra buranın bu hizmetlerle ilgili alımı herkese açık yeniden ihale edilecek. Hiçbir şekilde şu an var olan firmanın garantisi olmadığı gibi ayrıcalığı da yok. Tamamen serbest, herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak."

"TÜTÜNLE MÜCADELEMİZİ GEVŞETMEDEN SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Koca, "Tütünle mücadelemizi asla gevşetmeden sürdürmek istiyoruz. Vatandaşımızın temiz hava alma hakkını güvence altına almak zorundayız. Türkiyede ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, birlikte kullanım protokolü olan hastanelerdeki üniversite personeliyle yapılacak kişisel sözleşmelerin, asgari araştırma ve çalışmalarla eğitimleri performansa bağlayacağını, bunun da daha nitelikli insan kaynağıyla hizmet vermeyi sağlayacağını bildirdi.

İKİ KANSER İLACINA YÜZDE 71 İNDİRİM

Koca, "Son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildiren Koca, "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı. Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Sadece Türk Eczacıları Birliği üzerinden değil Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşların da yurt dışından ilaç teminini sağlayacak bir dönem geliyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta millileşmede dışarıdaki cihazların olduğu gibi kopyalanarak burada üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiği belirterek, "Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir" dedi.

"DİJİTAL ORTAMDA BÜTÜN RAPORLAMALARIN YER ALDIĞI BİR DİJİTALLEŞMEDEN BAHSEDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Önümüdeki süreç için kağıdı devre dışı bırakan, reçeteyi devre dışı bırakan, tamamen dijital ortamda bütün raporlamaların dahi yer aldığı bir dijitalleşmeden bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

"ÜRETTİKLERİMİZİN İHRACATINI YAPMALIYIZ"

İlaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılık konusunda toplam 12 milyar dolarlık bağımlılıktan bahseden Koca, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ihracatı da kamçılamak zorundayız. Ürettiklerimizin ihracatını yapmalıyız." diye konuştu.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN 1,5 MİLYAR DOLAR GELİRİMİZ VAR"

eNabız uygulamasını şu anda 9 milyon aktif kullanan olduğunu belirten Koca, "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz."

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