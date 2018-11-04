Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerini çok önemsediklerini belirterek, "Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada şehir hastanelerinde verilen hizmet, personel ve hekim sıkıntısı anlamında bir sorun yaşanmaması için büyük bir gayret içinde olacağız" dedi.
AA'nın haberine göre; Bakan Koca, geçen hafta hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, servislerde yatan hastaları, yeni doğmuş bir bebeği ve annesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Hükümet tarafından başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Reformu"nu daha ileri noktaya taşımayı, sağlık çalışanlarıyla birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılan vizyon çalışmasını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Sağlıkta büyük dönüşüm hareketini özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleriyle taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni yerinde görüp, varsa sorunları ilgili kişilerle görüşüp çözüm geliştirmek amacıyla ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Şehir hastanemizin fiziki kapasitesinin büyüklüğü yanında teknolojik altyapısı, ileri teknolojiye sahip oluşu dolayısıyla bundan sonraki süreçte özellikle Manisa dışına hasta gidişinin azalacağını söylemek istiyorum. Biz şehir hastanelerini çok önemsiyoruz. Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada şehir hastanelerinde verilen hizmet, personel ve hekim sıkıntısı anlamında bir sorun yaşanmaması için büyük bir gayret içinde olacağız. Ayrıca şehir hastanesinin devreye girmesiyle birlikte Manisa'nın sağlık turizmi anlamında önemli bir merkez olacağın belirtmek istiyorum."
Manisa Şehir Hastanesi'nin yol sorunuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ile konuştuğunu aktaran Koca, yol sorunun kısa sürede çözülmesi noktasında kararlı olduklarını vurguladı.Koca, Manisa Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Ahmetli ve Salihli ilçelerindeki hastanelerle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.Manisa Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından eylül ayında hasta kabulüne başlayan Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne geçen Koca, tedavileri süren hastalarla bir süre sohbet etti.Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Hicran Çitili, Bakan Koca'ya tedavi olmak için tavsiye üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinden Manisa'ya geldiğini ve hastaneyi çok beğendiğini ifade etti.Daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçen Bakan Koca, buradaki basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.
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