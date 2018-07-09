Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen başladı. Yeni sistemde bazı bakanlıklar birleştirildi bazı bakanlıkların ise isimleri değişti. İsmi değişmeyen bakanlıklar arasında ise Sağlık Bakanlığı da var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Sağlık Bakanı kim oldu? sorusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yeni kabineyi açıklamasıyala beraber cevabını buldu.

SAĞLIK BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sistemde en çok merak edilen bakanlıklar arasında Sağlık Bakanlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi Beştepe'de ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanı kim oldu sorusu da cevabını bulmuş oldu. Buna göre, yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

1965'te Konya'da doğan, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.



İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.



Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.



Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüten Koca'nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.



Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.



İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı