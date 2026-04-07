        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla 26 bin 673 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamlı personel alımı, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yürütülmesini hedefliyor. İstihdam ile farklı branşlarda çok sayıda sağlık çalışanı alımı gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Alım kapsamında göreve başlayacak sözleşmeli sağlık personeli, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve diğer çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışacak. Sağlık kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla planlanan bu istihdamda başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?” sorularının yanıtı haberimizde…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında personellerin kamu hastaneleri ve çeşitli sağlık kurumlarında görevlendirilmesi öngörülüyor.

        Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla farklı branşlardan çok sayıda personel istihdam edilecek. Böylece sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

        BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26.673 kişilik personel alımında başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alım takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların büyük ihtimalle Nisan veya Mayıs ayında başlayacağı öngörülüyor.

        BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        Personel alımı başvurularının, yayınlanacak kılavuzun ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirileceği öngörülüyor. Yerleştirmelerde çoğu pozisyon için KPSS puanının esas alınması, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemiyle atama yapılması bekleniyor.

        BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!