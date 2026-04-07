Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Alım kapsamında göreve başlayacak sözleşmeli sağlık personeli, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve diğer çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışacak. Sağlık kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla planlanan bu istihdamda başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?” sorularının yanıtı haberimizde…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONEL ALIMINDA SON DURUM
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında personellerin kamu hastaneleri ve çeşitli sağlık kurumlarında görevlendirilmesi öngörülüyor.
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla farklı branşlardan çok sayıda personel istihdam edilecek. Böylece sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26.673 kişilik personel alımında başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alım takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların büyük ihtimalle Nisan veya Mayıs ayında başlayacağı öngörülüyor.
BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
Personel alımı başvurularının, yayınlanacak kılavuzun ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirileceği öngörülüyor. Yerleştirmelerde çoğu pozisyon için KPSS puanının esas alınması, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemiyle atama yapılması bekleniyor.
BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1