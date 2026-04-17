        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzman hekim, hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru ve çeşitli sağlık branşlarını kapsayan bu geniş istihdam planı, sağlık sistemindeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Başvuru tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin ayrıntılar ise adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 26 bin 673 kişilik alım için başvuru süreci ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte tüm merak edilenler…

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:57 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı sözleşmeli sağlık personeli alımı kamuoyunun yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam öngörüsü kapsamında uzman hekim, hekim, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı branşlarda çok sayıda kadro açılması planlanıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile duyurulan bu alım süreci, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve kadro ile branş dağılımı nasıl şekillenecek? İşte tüm merak edilen detaylar…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapmayı planlıyor. İstihdam edilecek personelin acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kuruluşlarında görev alacağı ifade ediliyor.

        Bu geniş kapsamlı alımla birlikte, hem sahada hem de hastanelerde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması amaçlanıyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl başvuru süreci Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da benzer dönemlerde başvuruların alınacağı tahmin ediliyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
