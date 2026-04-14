        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Alımlar, uzman hekim, hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru ve çeşitli sağlık branşlarını kapsayacak şekilde planlanıyor. Adaylar ise başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve kadro dağılımının hangi branşlara göre şekilleneceğini merak ediyor. Peki, 26 bin 673 kişilik sağlık personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan sözleşmeli sağlık personeli alım süreci gündemdeki yerini koruyor. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam kapsamında uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi birçok branşta kadro açılması öngörülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte duyurulan bu alım planı, sağlık sisteminin güçlendirilmesini ve personel ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILINDA 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

        Alım kapsamında personller, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek.

        Söz konusu istihdamın, sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlamak ve özellikle sahada ile hastanelerde hissedilen personel ihtiyacını gidermek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz yıl başvuru süreci Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların yine aynı dönemlerde alınması bekleniyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!