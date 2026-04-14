Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan sözleşmeli sağlık personeli alım süreci gündemdeki yerini koruyor. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam kapsamında uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi birçok branşta kadro açılması öngörülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte duyurulan bu alım planı, sağlık sisteminin güçlendirilmesini ve personel ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILINDA 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Alım kapsamında personller, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek.
Söz konusu istihdamın, sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlamak ve özellikle sahada ile hastanelerde hissedilen personel ihtiyacını gidermek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl başvuru süreci Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların yine aynı dönemlerde alınması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.