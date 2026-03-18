Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. İstihdam planına göre toplam 26 bin 673 sağlık çalışanı kadrolara dahil edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen kadrolarında alım gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuru yapmayı planlayan adaylar ise sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini kadrosuna katacak.
Söz konusu istihdam kapsamında acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılacak.
Alımların, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşiyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1