Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin süreç gündemdeki yerini aldı. Açıklanan istihdam planına göre toplam 26 bin 673 sağlık çalışanının kadrolara dahil edilmesi öngörülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen kadrolarında alım yapılacak. Başvuru sürecine hazırlanan adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapmaya hazırlanıyor. Planlanan alımlar; uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve farklı sağlık branşlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu istihdam adımıyla hem sağlık hizmetlerine erişimin artırılması hem de özellikle personel ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Başvuru yapmayı planlayan adaylar ise sürecin ne zaman başlayacağını ve kadro dağılımının nasıl olacağını merak ediyor. Peki 26 bin 673 personel alımı için başvurular hangi tarihte başlayacak, branşlara göre kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SÜRECİNDE SON DURUM
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini bünyesine dahil edecek.
Planlanan alımlar doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirmeler yapılacak. Bu istihdamın, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlamak ve özellikle sahada ile hastanelerde yaşanan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirileceği ifade edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.