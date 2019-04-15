Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 26 bin 600 personel alımı yapacağını ve detaylarının Nisan ayında duyurulacağı belirtmişti fakat bakanlıktan henüz personel alımlarıyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak personellerle ilgili detayların Nisan ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kesin olmamakla birlikte hemşire, ebe, psikolog, radyoloji teknikerliği, ortopedi, tıbbi laboratuvar, ilk ve acil yardım teknikerleri (paramedik),biyomedikal mühendisleri, diyaliz teknikeri, anestezi, sosyal hizmet uzmanları, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, diyetisyen ve fizyoterapistlik gibi alanlarda kadronun açılması bekleniyor.