Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listesi açıklandı. Nihai isim listesinin belli olmasının ardından, başvurusu kabul edilip ve kura çekimine katılmayı hak kazananlar da netlik kazanmış oldu. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak işçi alımında, kura çekiminin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi sorgulama ekranı...
Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı gibi pozisyonlara 3.658 işçi alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından, kura çekimine katılacak adayların isim listesi belli oldu. Peki, "2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 5 Mayıs-9 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.
İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına alım yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI!
Sağlık Bakanlığı nihai isim listesi açıklandı. Nihai isim listesinin belli olmasının ardından, başvurusu kabul edilip ve kura çekimine katılmayı hak kazananlar da netlik kazanmış oldu.
Nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.
Gerçekleşecek kura çekiminin ardından kura sonuçlarına göre isim listesi duyurulacak.
Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.