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Sağlık Bakanlığı aşı takvimi: Aşıla uygulaması nedir, nasıl kayıt olunur?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Corona Vac aşısı için acil kullanım onayı vermesinin ardından, sağlık çalışanları ilk sırada olmak üzere aşılama başladı. İlk etapta öncelikli vatandaşların arasında olanlar aşı olup olmayacağını e-Nabız sisteminden öğrenecek. Aşı randevusu ise MHRS ve e-Devlet üzerinden alınacak. Peki Aşı takip sistemi nedir, nasıl kayıt olunur? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi...

Sağlık Bakanlığı aşı takvimi: Aşıla uygulaması nedir, nasıl kayıt olunur?

Koronavirüse karşı aşılama işlemleri bugün başladı. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşılama işlemlerinde birincil sırada yer alıyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşı takvimini araştırıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ

AŞILA UYGULAMASI NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Aşı takibi için aşıla uygulamasını indirilmesi önerilmektedir. Uygulama ile ilgili "Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personelimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir. Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecektir. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecektir. Aynı zamanda hekimler vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecektir. Sonuç olarak AŞILA, birey ve toplumun bağışıklığının sağlanmasındaki sürecin takip edilmesine ilişkin yönetimi sağlayacaktır." açıklamasında bulunuldu.

AŞILA UYGULAMASINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılarak ilerlenir.

EĞER AİLE HEKİMİ İSENİZ;

Eğer Aile Hekimi Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılır.

Eğer Hekim Girişini seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır.

Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekmektedir.

Aile Hekimi girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Aşı Takvimi Yaklaşanlar
Randevularım
Popülasyon
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Hekim girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Randevularım
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Aşılanacak Kişi Ekle
Menüsünü ise sadece HSYS’de aşılanacak kişi ekleme yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilecektir.


EĞER SAĞLIK PERSONELİ İSENİZ;

Eğer Sağlık Personeli Girişi seçildiyse Cep Telefon Numarası girilerek SMS Şifre Al butonuna tıklanır.
Sağlık Personelleri, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilir.
Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.

Telefona gelen şifre belirlenen süre zarfında giriş ekranındaki ilgili alana yazılır ve Giriş butonuna tıklanır.

Eğer belirlenen süre zarfında giriş yapılamadıysa Tekrar SMS Şifre Al butonuna tıklanarak telefona tekrar şifre gelmesi sağlanır.

Sağlık Personeli girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada
Aşı Uygula
Randevularım
menülerini görüntüler.
Sağlık Personeli kullanıcısı uygulama içinde yapacağı tüm işlemleri kendisine yetki veren hekim gözetiminde gerçekleştirir.

Aile Hekimi Girişi yapan kullanıcının eğer birden fazla işlem yapabileceği birimi varsa birim seçimi yaparak devam edilir. Tek birimi olan kullanıcılar seçim yapmadan direkt olarak sistem tarafından Ana Sayfaya yönlendirilir.

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