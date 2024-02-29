Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Ankara'da yapılması beklenen kura sonucu ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek aday isim listesi açıklanacak. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Şubat'ta başlayan başvurular 27 Şubat tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçları için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI
Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.
2024 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.
8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığa doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3.250
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3.550