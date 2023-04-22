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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların sona ermesiyle adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi araştırmasını sıklaştırdı. Başvurularını tamamlayanların gözleri "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihi hakkında son bilgiler...

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  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 22-27 Mart tarihi arasında İŞKUR 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı kura tarihi araştırması hız kazandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. İşçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

     
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı
  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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