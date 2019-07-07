Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Bakan Fahrettin Koca, Ağustos ayında12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere toplamda 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç olmalı? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI NELERDİR?

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Kocan'ın yaptığı açıklamalara göre Ağustos ayında 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılması planlanırken, Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde 17 bin 689 personel daha alınacak. Böylelikle 3 ay içerisinde toplamda 29 bin 689 sağlık personelinin ataması gerçekleştirilecek.

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.