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Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! İşte 11.317 sürekli işçi alımı kura çekiliş tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi, 11.317 sürekli işçi alımı başvurusunda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Başvuruları 28 Kasım ile 2 Aralık günleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 11.317 sözleşmeli personel alımı kura çekilişi Aralık ayının son haftası gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura tarihi için gözler Aralık ayının sonuna çevrildi. 11 bin 317 personel alımı başvuruları 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

     

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının 29 Aralık günü açıklanması bekleniyor.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

    İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

    Temizlik Görevlisi 5.080

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

    Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

    Elektrikçi (Genel) 275

    İnşaat Boyacısı/Boyacı 188
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    Marangoz 121

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekilişi hangi gün?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONRASI SÜREÇ

    Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

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