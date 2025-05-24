Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için heyecan dorukta. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi Ankara'da yapılacak ve ardından işçi alımı sonuçları belli olacak. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından, kura çekimine katılacak adayların isim listesi belli oldu. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi canlı yayında noter huzurunda yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve tüm detaylar
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulaması sürüyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı pek çok alanda alım yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise gözler temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı alımı için gerçekleşecek olan kura çekimi ile ilgili son dakika açıklamasına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listesi ise açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi sorgulama ekranı…
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.
Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.
Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz