Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulaması sürüyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı pek çok alanda alım yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise gözler temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı alımı için gerçekleşecek olan kura çekimi ile ilgili son dakika açıklamasına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listesi ise açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi sorgulama ekranı…