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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgula 8 Nisan 2020! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde personel alımı için harekete geçmişti. Alınacak personellerin 14 bini İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un verdiği takvime göre, bugün ve yarın 14 bin işçi için kura çekimi yapılacak ve sonuçlar internet ortamında ilan edilecek. İşte 8 Nisan 2020 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ile ilgili detaylar

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? sorusu İŞKUR aracılığıyla başvuru yapan binlerce kişinin gündeminde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bunun için başvurular geçtiğimiz günlerde alındı. Ve Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR'un takvimine göre 8 - 9 Nisan tarihlerinde kuralar çekilerek sonuçlar internet ortamında erişime açılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 8 NİSAN 2020 SORGULA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları tamamlandığında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru sonuçlarının görüleceği belirtilmişti. Ancak sayfa şu an için hata veriyor ve sonuçlar görünmüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI - İŞKUR

Kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleşecek. Sonuçlara saat 20:00'dan sonra iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 14 bin kişilik işçiler, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarka istihdam edilecek.

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