Sağlık Bakanlığı'ndan "Dünya Emzirme Haftası"na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, hayatlarının ilk 6 ayında sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranını artırma çalışmaları, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında yürütülüyor.

Programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6'ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 ve üstü yaşa kadar devam ettirilmesi ve böylece tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması amaçlanıyor.

"BAŞARILI EMZİRMENİN 10 ADIMI" STRATEJİSİ Sağlık Bakanlığınca emzirmenin korunması ve desteklenmesi amacıyla "Başarılı Emzirmenin 10 Adımı" stratejisi de oluşturuldu. Bu strateji kapsamında annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. REKLAM Annelerin bebekleriyle bir arada tutulmasının önemi, doğru emzirme tekniği, anne sütünün korunması ve saklanması, emzik ve biberon kullanımının zararları gibi birçok konuda hem sağlık personelini hem de anneyi ve aileyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanan adımlar, bakanlığa ait tüm sağlık tesislerinde yer alıyor. Doğum hizmeti veren hastanelerde, gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli eliyle anneleri bebeklerini emzirmeleri konusunda destekleyen hastanelere de bakanlıkça "Bebek Dostu Hastane" unvanı veriliyor.