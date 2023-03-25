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Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri

Ramazan ayı boyunca oruç tutarken, vücut metabolizması değişmeye başlar. Bu sürece ayak uydurmak için kişilerin beslenmesine her zamankinden daha özen göstermesi gerekir. Bu kapsamda bir dizi öneri paylaşan Sağlık Bakanlığı, kolay ve dengeli bir orucun sırrını veriyor...

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  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

    Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için de sıvı tüketiminize dikkat edin.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durulması önemlidir.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller -kuru fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata) tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem vb gibi kuru yemişler tüketilmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb. tercih edin.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

    Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin.

    Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutanlara beslenme önerileri! Ramazan'da oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

    İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin.

    Mümkün olduğunca iftar ve sahurda badem, ceviz vb tüketmeye özen gösterin.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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