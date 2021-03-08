Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı 0:00 / 0:00

İHA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberinde Varyant Suşlar ile ilgili olan bölümde Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan izolasyonları sonlandırılacaktır.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili karantina ve izolasyon önlemleri daha önce rehberde belirtildiği şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.