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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili haberi Bakan Fahrettin Koca verdi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını söyledi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden alınacak?

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacağını belirtti.

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURLARI İNTERNETTEN

Duyurular, Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir.

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