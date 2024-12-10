SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.