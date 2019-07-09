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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS puanı kaç?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca'nın 29 bin 689 personel alınacağını duyurmasının ardından başvuru süreci de takip edilenler arasında. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS puanı kaç? İşte detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi sağlıkçılar tarafından sıkça araştırılıyor. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde milyonlarca sağlıkçıyı ilgilendiren müjdeyi verdi. Bu yıl çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 29 bin 689 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı nedir? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI NELERDİR?

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

 

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