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ÖSYM kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Paylaşılan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı/ işçi alımı başvuruları başlarken gözler başvuru ekranına ve başvuru şartlarına çevrildi. İşte, detaylar...

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    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022 ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı, 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.  Sağlık Bakanlığı işçi alımları İŞKUR araclığıyla, sözleşmeli personel alımları ise ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu...

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek olan tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    KPSS-5 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzeirnden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

    Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

    İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

    Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre branş dağılımı şu şekilde:

    Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
  • 05
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

    10 bin sürekli işçi alımı kadrosu meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle:

    Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.
  • 06
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN? 

    40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

    Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.
  • 07
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;
  • 08
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
  • 09
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    "GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."
  • 10
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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