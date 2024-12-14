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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı, tercih kılavuzu açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranının ÖSYM tercih kılavuzunu yayınladıktan sonra başlaması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:46
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        Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyenlerin gündeminde Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayıları yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı, tercih kılavuzu açıklandı mı?

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

        Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru tarihleri başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

        Daha önceki alımlarda başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sözleşmeli personel alımı başvuru işlemlerinin ÖSYM üzerinden yapılması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024

        RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Yayımlanan karara istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri şu şekilde;

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        1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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