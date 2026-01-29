Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 personel alacağının müjdesini verdi. Devlet kadrosunda iş istihdamı sağlamak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuru şartları ve kadro dağılımı gibi detayları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartları neler?

        Giriş: 29.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:21
        1

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler

        2

        2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

        Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor 22.983

        Doktor 3.652

        Diyetisyen 1

        Ebe 9

        Hemşire 2

        Sağlık Teknikeri 25

        3

        2 SAĞLIK BAKANLIĞI 6 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

