Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı
Sağlık Bakanlığı, kolorektal kanser taramasının önemine dikkati çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı
Giriş: 08.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sanatçı Hülya Koçyiğit'in mesajına yer verildi.
Koçyiğit, "50-70 yaş arasındaysanız kolorektal kanser taraması yaptırmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine gidin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ