        Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı

        Sağlık Bakanlığı, kolorektal kanser taramasının önemine dikkati çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı

        Giriş: 08.03.2026 - 09:54
        Bakanlıktan kolorektal kanser taraması için çağrı

        Sağlık Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sanatçı Hülya Koçyiğit'in mesajına yer verildi.

        Koçyiğit, "50-70 yaş arasındaysanız kolorektal kanser taraması yaptırmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine gidin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Evlendiler
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
