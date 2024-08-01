Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 22.07.2024 (Saat:12.30) -05.08.2024 (Saat:23.59) tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

1-) Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

2-) Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Geçerlilik süresi dolmamış özel Güvenlik Kartına Sahip Olmak. (Sisteme eklenirken Ön ve Arka yüz birlikte yüklenecektir.)

Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşından gün almamış olmak).

Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.

Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekir)