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Haberler Gündem Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 6 ay uzatıldı
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Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 6 ay uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 6 ay uzatıldı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

AA'nın haberine göre; sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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