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Haberler Gündem Güncel Tokat'ta sağlık görevlilerine çekiçli saldırı! - En son haberler
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Ambulansın camını kırdı! Sağlık görevlilerine çekiçli saldırı

Tokat'ta akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Kentte sinir krizi geçirdiği belirtilen bir kadın müdahale için gelen sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Ambulansın camını da kıran D.B. isimli kadın kayıplara karıştı

Tokat'ta sağlık görevlilerine çekiçli saldırı! - En son haberler
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DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen D.B.(24) isimli kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kırdı. Polis kaçan D.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B.’nin sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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