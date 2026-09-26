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        Haberler Sağlık Arı soktu, 1 gün sonra yaşamını yitirdi

        Arı soktu, 1 gün sonra yaşamını yitirdi

        Çorum'un Alaca ilçesinde arının soktuğu Ünal Türk (61), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Yolda yürürken arı soktu, 1 gün sonra öldü

        Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu.

        Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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