Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Aşırı sıcaklar kapıda! Güneş çarpmasını hafife almayın

        Aşırı sıcaklar kapıda! Güneş çarpmasını hafife almayın

        Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin artacağı uyarısında bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, sıcak bitkinliği ile güneş çarpmasının birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "40 dereceyi aşan vücut ısısı ve bilinç değişikliği hayati riskin habercisidir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aşırı sıcaklar kapıda: Güneş çarpması riski!

        Yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş maruziyeti, özellikle risk grubundaki bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muazzez Caymaz, toplumda sıkça birbirine karıştırılan sıcak bitkinliği ile güneş çarpmasının farklarını anlatarak güneş çarpmasının hayati risk taşıyan acil bir tablo olduğuna dikkat çekti.

        SICAK BİTKİNLİĞİYLE GÜNEŞ ÇARPMASINI KARIŞTIRMAYIN

        Sıcak bitkinliğinin vücudun 'biraz yoruldum, dinlenmeye ihtiyacım var' deme şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Caymaz bu tabloda kişinin yoğun terleme, halsizlik ve yorgunluk yaşasa da bilincinin açık olduğunu söyledi. Buna karşın güneş çarpmasının çok daha ağır bir tablo olduğuna dikkat çeken Caymaz, "Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, cildin sıcak ve kuru hale gelmesi, terlemenin durması, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu veya bayılma gibi belirtiler vücudun soğutma sisteminin çöktüğünü gösterir. Bu noktada zaman kaybetmeden acil tıbbi yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İLK MÜDAHALE BUZLU SUDAN KAÇININ

        Güneş çarpmasında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Caymaz, kişinin öncelikle güneşten uzaklaştırılarak serin ve gölge bir ortama alınması gerektiğini belirtti.

        Üzerindeki sıkı kıyafetlerin gevşetilmesini öneren Uzm. Dr. Caymaz, "En etkili yöntem, kişinin üzerine serin su püskürtmek ve vantilatör ya da yelpaze yardımıyla buharlaşmayı sağlamaktır. Ancak kişiyi buzlu suya sokmak en büyük hata olur. Ani soğuk, damarların büzülmesine neden olarak vücudun iç ısısını düşürmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca bilinci tam açık olmayan kişilere ağızdan su vermek de soluk borusuna kaçma riski nedeniyle tehlikelidir" diye konuştu.

        KRONİK HASTALAR YAZ SICAKLARINDA DAHA DİKKATLİ OLMALI

        Tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının sıcak havalarda daha yüksek risk altında bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Caymaz, sıcaklığın vücudun sıvı ve elektrolit dengesini kısa sürede bozabildiğini ifade etti. Bazı tansiyon ve kalp ilaçlarının susuzluğa verilen fizyolojik yanıtı değiştirebildiğini, diyabet hastalarında ise sıcaklığın kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebildiğini belirten Uzm. Dr. Caymaz, "Bu kişiler susama hissini geç algılayabilir veya terleme mekanizmalarında sorun yaşayabilir. Kendilerini iyi hissetseler de vücutları alarm vermeye başlamış olabilir. Bu nedenle özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunmamaları büyük önem taşır" dedi.

        REKLAM

        "İYİLEŞTİM" DİYEREK HEMEN ESKİ RUTİNE DÖNMEYİN

        Güneş çarpmasının etkilerinin olayın atlatılmasıyla sona ermediğini vurgulayan Uzm. Dr. Caymaz, vücudun ısı düzenleme mekanizmasının bu süreçte ciddi şekilde zorlandığını belirterek, "Güneş çarpması sonrasında vücut birkaç gün boyunca sıcaklığa karşı daha hassas hale gelir. Bir gün sonra kendinizi iyi hissetseniz bile yeniden uzun süre güneşte kalmanız aynı tablonun daha ağır yaşanmasına neden olabilir. En az iki-üç gün dinlenmek, serin ortamlarda bulunmak ve sıvı dengesini kademeli olarak yerine koymak gerekir" diye konuştu.

        Yüksek sıcaklıklarda yalnızca su değil, sodyum ve potasyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Caymaz, sağlıklı hidrasyonun yalnızca su tüketmekten ibaret olmadığını söyledi. Aşırı terleme sonrasında sadece su tüketmenin kandaki sodyum seviyesinin aşırı düşmesine neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Caymaz, “Yaz aylarında suyun yanında maden suyu veya ayran gibi elektrolit desteği sağlayan içecekler tercih edilebilir. Buna karşılık şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

        BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

        Güneş çarpmasının büyük ölçüde önlenebilir bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Caymaz, yaz aylarında halsizlik, baş dönmesi, yoğun bitkinlik veya bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Güneş çarpmasının bir hastalık değil önlenebilecek bir kaza olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Caymaz, "Vücudunuz size durmanız gerektiğini söylüyorsa bunu ertelemeyin. Şikâyetleriniz hızla artıyorsa veya bilinç değişikliği gelişiyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kalpli Göl' pembeye büründü

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birli...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?